FONTANA: RISORSE PER AUTISMO

giovedì 6 dicembre 2018MILANO - 'Ascolta i Miei passi' è il titolo del convegno che prevede due giornate di approfondimento e divulgazione, oggi e domani, a Milano, delle conoscenze nel campo della percezione sensoriale delle persone con disturbo dello spettro autistico, alle quali ha portato i suoi saluti, questa mattina, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.L'evento condotto da Olga Bogdashina, già a capo della ricerca dell'International Autism Institute in Gran Bretagna e fondatrice della Società per l'Autismo in Ucraina, è organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale e Solidarietà Familiare L'Ortica di Milano, in collaborazione con l'Associazione Articolo 3 Varese e con l'Associazione Culturale Teatro allo Specchio.''L'autismo e la disabilità intellettiva rappresentano un bisogno di salute complesso e di forte impatto, sul quale il Sistema Sanitario Lombardo è costantemente impegnato - ha affermato il presidente - mettendo a disposizione risorse significative. Ci rendiamo conto che permangono ambiti di miglioramento del sistema, come le liste d'attesa, i criteri di priorità per l'accesso e la frammentazione dei servizi e delle strutture. Per questo nelle Regole di sistema 2019, che saranno approvate entro la fine del mese, abbiamo previsto interventi capaci di dare risposte efficaci''. ''Tra questi - ha spiegato - uno riguarda la formazione, di fondamentale importanza per una presa in carico tempestiva delle persone affette da spettro autistico.Sarà obiettivo di ASST e IRCCS la formazione dei propri operatori, con particolare riguardo alla diagnosi precoce, all' accesso ed emergenze comportamentali al pronto soccorso e alla transizione verso l'età adulta''.