SPAGNA TIRA DRITTO CONTRO UE

giovedì 6 dicembre 2018MADRID - Il governo di Pedro Sanchez va dritto per la sua strada nonostante gli avvertimenti di diverse organizzazioni nazionali e internazionali, secondo cui il bilancio per il 2019 non riflette la situazione reale dell'economia della Spagna. Lo scrive il quotidiano ''El Mundo'', spiegando che la responsabile del Tesoro, Nadia Calvino, e' tornata ieri a confermare che l'esecutivo riuscira' a ridurre il rapporto deficit/Pil e che il rallentamento della crescita sara' meno importante rispetto alle stime del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Commissione europea. Il ministro dell'Economia si e' poi detto certo che l'aumento del salario minimo non distruggera' i posti di lavoro e che ci saranno buone notizie in termini di debito, in quanto l'esecutivo prevede una riduzione al 97 per cento del prodotto interno lordo (Pil) gia' alla fine di quest'anno. L'economia spagnola e' ''assolutamente in linea per soddisfare l'obiettivo di deficit al 2,7 per cento del Pil'', ha dichiarato a ''Europa press'', aggiungendo che se il governo riuscira' ad approvare il bilancio, nel prossimo anno non si andra' oltre l'1,8 per cento. Ne' il Fmi ne' Bruxelles ritengono pero' che la Spagna riuscira' a mantenere la promessa, mentre i commissari europei hanno gia' fatto sapere che la manovra del governo presenta ''rischi di violazione del Patto di stabilita'''.