AGGRESSIONE CENTRI SOCIALI

giovedì 6 dicembre 2018GENOVA - Blitz dei centri sociali ieri sera nei pressi del ristorante Le Maschere di via ponte Calvi nel centro storico genovese dove era stata organizzata una cena della Lega per la commemorazione del Balilla. E' cominciato tutto intorno alle 21.30 quando un gruppo di 5-6 giovani di cui alcuni stranieri e' entrato per caso nel ristorante e dopo aver visto i militanti del Carroccio ha lanciato qualche insulto a loro e al titolare ed e' uscito dopo aver strappato una bandiera. A quel punto mentre i leghisti proseguivano la cena il gruppo ha chiamato rinforzi e intorno alle 24 davanti al ristorante si sono radunate circa 25 persone, in gran parte provenienti dal vicino centro sociale Aut Aut che hanno ripreso la protesta con cartelli di insulti tra cui ''Termovalorizzatevi''. A quel punto oltre alla Digos sono arrivate diverse volanti della polizia che hanno tenuto a distanza i contestatori e consentito ai militanti del Carroccio, tra cui il viceministro Edoardo Rixi, di uscire dal locale in sicurezza. ''A nome del gruppo consiliare della Lega esprimo massima solidarieta' ai giovani leghisti e agli esponenti del partito che ieri sera, durante una cena nel centro storico di Genova, sono stati assediati dai soliti nullafacenti dei centri sociali. Evidentemente, celebrare la storia e la rivolta di Portoria, che ha permesso ai genovesi di liberarsi dagli austro-piemontesi, e' rievocare il fascismo'' ha dichiarato oggi Lorella Fontana, capogruppo della Lega in Comune. ''Forse agli antagonisti da' fastidio che la Lega stia riportando tranquillità e legalità in zone della città finora dimenticate. Questi ''bravi'' ragazzi dei centri sociali hanno fatto l'ennesima figuraccia''.