FINANZA TEME BANCHE TEDESCHE

giovedì 6 dicembre 2018Il paradosso che viviamo in Europa e' che il Paese che fa piu' resistenza al completamento dell'Unione bancaria e' anche quello che piu' di tutti avrebbe interesse a mettere in atto il processo alla luce del preoccupante stato di salute del suo settore creditizio. Lo ha detto in una intervista a ''Il Sole 24 Ore'' Bruno Crastes, fondatore di H2O Asset Management (societa' del gruppo Natixis con 27,4 miliardi di dollari in gestione) e rispettato gestore obbligazionario europeo (il suo fondo H2O Multibonds ha messo a segno un invidiabile +24 per cento da inizio anno), secondo il quale non e' sul rischio sovrano ma sulle banche che si giochera' la partita in Europa nel 2019. E il ventre molle, sul fronte del credito, non e' rappresentato dagli istituti di credito italiani ma da quelli tedeschi a partire dal colosso Deutsche Bank. In questi mesi si e' fatto un gran parlare dell'impatto del rialzo dello spread sulle banche italiane. Crastes condivide solo parzialmente i timori del mercato sul rischio deterioramento dei bilanci: ''Fino a un certo punto. Ci si concentra troppo sul patrimonio e si dimentica il conto economico. Non si puo' dimenticare che le banche italiane hanno una fetta importante delle loro risorse parcheggiata in titoli di Stato italiani a breve scadenza che, a differenza di quanto accade nel resto d'Europa, garantiscono tassi di interesse positivi quando nel resto d'Europa la remunerazione sui titoli a breve e' negativa''.