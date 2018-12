CONFISCA DA 25MLN A BOSS

giovedì 6 dicembre 2018ROMA - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma sta eseguendo un decreto di confisca, emesso dalla Corte di Appello di Roma, su un patrimonio del valore di oltre 25 milioni composto di immobili, opere d'arte, societa' e conti bancari appartenente al faccendiere Ernesto Diotallevi, gia' componente della Banda della Magliana. La confisca giunge al termine di un lungo e complesso iter che ha portato la posizione di Diotallevi, si legge in una nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al vaglio di tutti i gradi di giudizio sino alla Corte di Cassazione. Tra i beni confiscati ci sono quote societarie, capitale sociale e patrimonio aziendale di 8 societa', operanti nel settore della compravendita di immobili, della costruzione di imbarcazioni, del commercio di energia elettrica, dei trasporti marittimi e delle holding (tra cui una societa' liberiana, titolare di una lussuosa villa sull'Isola di Cavallo in Corsica). Confiscate poi 43 unita' immobiliari, tra Roma, Gradara e Olbia. Tra gli immobili figura un'abitazione di pregio a Roma, con vista sulla Fontana di Trevi di 14 vani e del valore di mercato di circa 4 milioni.