SONDAGGIO, LEGA PRIMA 32,1%

giovedì 6 dicembre 2018Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, alla domanda ''secondo lei quale dovrebbe essere la priorità del governo?'', il 38% degli italiani continua a rispondere il debito pubblico, stessa percentuale di settimana scorsa. Per il 18% invece gli interventi urgenti sono quota 100 e il superamento della Legge Fornero, in calo di 1 punto. Reddito di cittadinanza (13%) e Flat Tax (11%) perdono consensi, di un punto ciascuno. In calo, di due punti, anche la pensione di cittadinanza che risulta una priorità per l'8% degli italiani mentre la pace fiscale sale dal 3 al 5%. Non esprime nessun giudizio il 7% degli intervistati. #### Per un'altra indagine EMG Acqua è Matteo Salvini l'esponente di governo che conta di più. Infatti, alla domanda ''Chi conta di più nel governo?'', il 66% ha risposto Salvini (stabile rispetto alla settimana scorsa), il 15% Conte (+1%), il 6% Di Maio (-1%). Sempre secondo un sondaggio EMG, se si votasse oggi per le elezioni europee, la Lega sarebbe il primo partito seguito dal Movimento Cinque Stelle. Il 32,1% degli intervistati ha infatti risposto che voterebbe per il partito guidato da Salvini (in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana scorsa), il 25,7% ha risposto che voterebbe per i Cinque Stelle, percentuale in calo dell'0,2% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. In totale le intenzioni di voto per i partiti di governo raggiungono il 57,8%. In leggero calo le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,2%, (in calo dello 0,1% rispetto a settimana scorsa) Fratelli d'Italia 4,0% (stabile rispetto a settimana scorsa), Noi con l'Italia 0,8% (in calo dello 0,3% rispetto a settimana scorsa).