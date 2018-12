DI MAIO: 6 MESI DI SUCCESSI

mercoledì 5 dicembre 2018Reddito di cittadinanza al via da marzo, anticipato, ma solo di qualche settimana, dai pensionamenti con quota 100. Luigi Di Maio conferma le misure che sono il cuore della manovra e in un videoforum con l'Ansa confessa: quella foto dal balcone di palazzo Chigi ''la rifarei'' perche' le misure della manovra per le quali i ministri 5 stelle avevano gioito ''sono ancora nella legge di bilancio''. ''Adesso la portiamo a casa evitando la procedura di infrazione e mantenendo le promesse'' promette il leader M5s assicurando che verra' mantenuta intatta la platea dei beneficiari delle misure e che gli interventi sui saldi potranno essere fatti perche' ''potrebbero servire meno soldi di quanti ne abbiamo stanziati, visto che siamo stati particolarmente zelanti ed abbiamo stanziato piu' risorse''. Dunque, ''nella partita con l'Europa le platee non cambieranno: lo garantisco. Si puo' trattare con l'Europa senza tradire le promesse''. Il vicepremier si mostra fiero de lavoro fatto fino ad oggi dall'esecutivo: ''In 6 mesi abbiamo portato a casa risultati con un gioco di squadra e con Conte come punta avanzata''. E il 'gioco' non esclude una ''leale competizione'' tra le due forze che siedono nel governo. Anche se talvolta questo comporta qualche presa di distanza dall'alleato, come sul caso dello scontro tra Matteo Salvini e il procuratore Armando Spataro. ''Che forze di governo vadano in piazza e' una cosa buona'' ha detto parlando della manifestazione della Lega sabato a Roma. ''Penso che Salvini la riempira', glielo auguro, come abbiamo fatto noi con Italia a Cinque Stelle al Circo Massimo, mai pieno come quest'anno.