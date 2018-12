ESPLODE DISTRIBUTORE: MORTI

mercoledì 5 dicembre 2018RIETI - E' di 17 feriti e 2 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta in un distributore sulla Salaria in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieti. I feriti hanno riportato ''tutti ustioni e traumi da scoppio (fratture e contusioni), 3 sono in codice rossi e 14 in codice giallo''. E' quanto riferiscono dall'Ares 118. Per quanto riguarda i feriti ''tre sono stati portati all'ospedale di Monterotondo, 4 all'ospedale S.Andrea di Roma, 3 al S.Eugenio, 5 a Rieti e 2 al Policlinico Gemelli''. Sul posto l'Ares 118 è intervenuta con due elicotteri, un'automedica e otto ambulanze. ''Al momento non risultano altri feriti, i vigili del fuoco stanno comunque perlustrando la zona per valutare se ci sono altri persone coinvolte'', conclude l'azienda sanitaria. ''Esplosione a Rieti: almeno dieci feriti e due morti, tra cui un Vigile del Fuoco. Altri sette Vigili del Fuoco sono ricoverati con ustioni di vario tipo. Un pensiero commosso alle famiglie che stanno soffrendo e un grazie, per l'ennesima volta, agli eroici soccorritori''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini riferendosi all'esplosione nel distributore di carburante sulla via Salaria, in provincia di Rieti. ''Da ministro - aggiunge - faccio e faro' di tutto per tutelare le donne e gli uomini che lavorano per la sicurezza degli Italiani, migliorando le condizioni lavorative e aumentando il personale''.