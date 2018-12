DEBITO/PIL FRANCIA SOPRA 3%

mercoledì 5 dicembre 2018PARIGI - La moratoria di sei mesi riguardante l'aumento della tassa sul carburante annunciata ieri dal premier Edouard Philippe complica gli obiettivi di bilancio del governo. Lo scrive ''Le Monde'', spiegando che la misura potrebbe arrivare a costare fino a 2 miliardi di euro. In questo modo, l'obiettivo di fissare il rapporto tra deficit e Pil al 2,8 per cento nel 2019 potrebbe non essere raggiunto, anzi si sforerà il 3%. Per il momento il governo esclude questa eventualità. Philippe si e' impegnato a bilanciare i provvedimenti annunciati ieri con un abbassamento delle spese pubbliche. ''Se le tasse si abbassano, sara' necessario che le spese si abbassano perche' non vogliamo lasciare dei debiti ai nostri figli'' ha detto il premier. I partiti di opposizione non hanno perso tempo nell'evocare i rischi di una simile decisione. Gli annunci di Philippe si si inseriscono all'interno di un contesto particolarmente teso. La manovra del 2019 poggia su una previsione di crescita del Pil dell'1,7 per cento da parte del governo, che pero' non viene confermata dagli osservatori. E' considerato un traguardo praticamente irraggiungibile, e nel caso appunto non fosse raggiunto, il rapporto debito/pil della Francia schizzerebbe ben sopra il 3% nel 2019. Alla moratoria sulla tassa del carburante si aggiungono poi 500 milioni di euro gia' annunciati per la ''fiscalita' verde'' e 600 milioni di euro per la previdenza sociale. Misure che pesano sul bilancio dello Stato.