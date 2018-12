ANDALUSIA: VOX AL GOVERNO?

mercoledì 5 dicembre 2018Il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, sarebbe disposto ad offrire ruoli di primo piano a rappresentanti di Ciudadanos (Cs) e Vox in cambio di un'alleanza che permetta di estromettere il Partito socialista operaio (Psoe) dal governo dell'Andalusia. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo ''El Pais'', aggiungendo che le uniche condizioni chieste dal Pp per dare il via libera a un eventuale accordo con le formazioni di Albert Rivera e Santiago Abascal sono il rispetto per la Costituzione e la presidenza dell'autonomia. ''L'unica posizione di partenza che non e' negoziabile e' che Juan Manuel Moreno sia il leader dell'Andalusia e che il Pp diventi il capofila del cambiamento'', ha messo in chiaro Casado, aggiungendo che ''bisognera' discutere con Ciudadanos e poi con Vox per capire se avranno una posizione passiva, cioe' se si asterranno, o attiva''. ''Deve essere Juanma a guidare i negoziati e l'importante e' che il Pp possa mettere in pratica il suo programma elettorale. Quello che vogliamo e' un cambiamento'', ha insistito il segretario generale in un'intervista a ''Rne''. Casado ha poi fatto sapere di aver gia' avuto alcuni contatti telefonici iniziali con Rivera e con Abascal, ex membro di Pp e amico, e di aver parlato con il candidato di Cs, Juan Mari'n, anche se i negoziati formali inizieranno la prossima settimana.