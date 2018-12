CONTE: CON LA UE TRATTO IO

mercoledì 5 dicembre 2018ROMA - ''Matteo Salvini e Luigi Di Maio mi hanno conferito una procura, ma era già chiaro che dovessi trattare io''. E per il reddito di cittadinanza: ''Servono i tempi tecnici, finché un provvedimento non è stato scritto può cambiare''. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un colloquio con IL fatto quotidiano. Conte parla della nota congiunta dei due vicepremier che lo incoronano a capo della trattativa con l'Europa: ''Era già chiaro che dovessi essere io a gestire la trattativa, quel mandato ce l'ho sempre avuto. Ma quel comunicato valeva soprattutto per l'esterno, per voi, per calmarvi un po'. Per questo da avvocato la definirei come una procura. Ha una portata più estesa''. ''Io sono il presidente del Consiglio, quindi con Juncker ci parlo io - prosegue -. La nota conclusiva dell'Eurogruppo di due giorni fa non ha fatto menzione di una procedura d'infrazione per debito nei confronti dell'Italia. E di questo avevamo parlato domenica a colazione nel G20 a Buenos Aires. Da parte delle istituzioni europee c'è stato un segnale''. Ma, precisa poi, ''siamo nel corso di una trattativa, quindi da parte nostra c'è l'impegno a moderare le dichiarazioni. Quando si tratta, le parti devono abbassare i toni''. E insiste ''io non ho mai parlato di decimali, e noi siamo un governo pragmatico e post-ideologico. Non abbiamo fatto una manovra per andare allo scontro con l'Europa, ma per fare le riforme, applicando il contratto. Poi nel momento in cui c'è la possibilità di ridurre l'impatto economico di alcune misure, io sono qui''.