DISASTRO RAPALLO: PERCHE'?

martedì 4 dicembre 2018GENOVA - ''Dopo quello che e' successo ci siamo rapportati con i vertici della Capitaneria di Porto per approfondire la questione perche' pur essendosi trattato di un evento naturale di eccezionale gravita' sono necessari qualche approfondimento e accertamenti sul perche', in particolare a Rapallo, abbia ceduto la diga, un'opera che era stata rifatta pochi anni fa''. Lo ha detto Francesco Cozzi, procuratore capo di Genova a margine della cerimonia di Santa Barbara, patrona della Marina Militare, celebrata questa mattina nella chiesa di Santa Margherita Ligure. Cozzi ha voluto presenziare ''per vicinanza agli uomini della Capitaneria di Porto coinvolti nelle operazioni di salvataggio durante la mareggiata del 29 ottobre scorso. ''L'approfondimento per verificare il limite di equilibrio tra quello che e' un evento naturale e una capacita' di resistenza che devono comunque avere le infrastrutture fondamentali come quella di Rapallo e' stato affidato ai tecnici'' ha detto Cozzi ricordando che ''se non ci fossero stati i vigili del fuoco e i marinai, sarebbero morte tra le acque oltre 20 persone. Comunque - ha concluso - siamo in una fase di approfondimento preliminare il che non vuol dire che ci sara' un procedimento penale''.