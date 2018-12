FONTANA: BENE PEDEMONTANA

martedì 4 dicembre 2018MILANO - Le undici manifestazioni di interesse arrivate da privati ad Autostrada Pedemontana Lombarda , per il completamento dell'autostrada destinata a unire Dalmine, Como, Varese e il valico del Gaggiolo verso la Svizzera, ''è un segnale molto positivo, la dimostrazione che, come ho sempre detto, la valutazione dei costi/benefici è già stata fatta dai privati e i privati hanno dato una risposta particolarmente positiva''. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a margine dei lavori del Consiglio regionale della Lombardia. ''Evidentemente non c'è nessun privato che voglia investire 1,7 miliardi senza avere la garanzia di ottenere dei ritorni economici. Sono contento perché l'idea di proseguire è giusta''. Fontana ha spiegato di preferire che l'opera fosse completata con fondi pubblici. ''Se il governo ci desse una mano, credo che sarebbe meglio, anche perché essendo un'infrastruttura molto utile e importante sarebbe bello che restasse in mani pubbliche. Però noi ci rimettiamo alla volontà del governo''. Il progetto andrà avanti in ogni caso anche se il governo non dovesse erogare risorse pubbliche, ''proprio perché noi riteniamo che sia un'opera fondamentale per il futuro della nostra regione. I privati ci stanno dando ragione e quindi male che vada faremo un abbinamento in questo senso. Faremo le gare e ci sarà qualcuno che vincerà'', ha aggiunto Fontana.