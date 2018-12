8 ANNI, YOUTUBER MILIONARIO

martedì 4 dicembre 2018Ryan e' come ogni altro bambino di 8 anni: ama i Lego, i trenini e le macchinine solo che ha 17 milioni di follower ed e' il YouTuber piu' ricco del mondo, con un ricavato annuo di 22 milioni di dollari. Lo rivela la rivista 'Forbes' nella sua classifica 2018 delle 10 star del social piu' pagate che vede al primo posto il piccolo recensore di giocattoli col suo canale 'Ryan ToysReview'. Rispetto allo scorso anno, i suoi incassi sono raddoppiati, i giocattoli testati e recensiti nei suoi filmati hanno ovviamente registrato un boom di vendite, e alcuni sono andati 'sold out' in pochi minuti. Un boom che Ryan stesso attribuisce ai suoi video ''davvero divertenti''. Da quando i genitori hanno aperto il canale, nel marzo 2015, seguito da 17,3 milioni di follower, le sue clip sono state visualizzate 26 milioni di volte. 'Forbes' precisa che piu' del 90% dei suoi guadagni vengono realizzati con la pubblicita' diffusa prima dei video mentre il resto e' il frutto di post sponsorizzati. Ultima mossa della star di YouTube: aver lanciato una linea inconfondibile di oggetti da collezione e altri pezzi cult, ora in vendita su Walmart, futura cospicua fonte di reddito. I suoi video postati quasi ogni giorno raggiungono in poche ore piu' di un milione di visualizzazioni, consentendo a Ryan di fare meglio del suo piu' serio contendente, Jake Paul, 10 anni, che su You Tube ha guadagnato 21,5 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi, che si sommano alla sua fiorente attivita' di merchandising. Essendo ancora un bambino, il 15% dei guadagni di Ryan vengono depositati su un conto bancario al quale avra' accesso in maggiore eta'.