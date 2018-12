MIKE POMPEO INCHIODA LA UE

martedì 4 dicembre 2018''La Brexit non è nient'altro che un campanello d'allarme politico''. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, nel discorso pronunciato oggi ad un evento del Germany Marshall Fund a Bruxelles. ''La Ue sta assicurando che gli interessi dei propri Paesi e cittadini sono messi davanti a quelli dei burocrati qui a Bruxelles?'', ha continuato Pompeo che poi ha aggiunto: ''questi sono interrogativi validi''. Nel discorso pronunciato prima della ministeriale Nato, il capo della diplomazia americana, ha bacchettato i Paesi europei ''che si sbagliano'' nel criticare la presidenza Trump come isolazionista. E rivendicato la sua leadership internazionale, fondata su una ricerca di ''un nuovo ordine liberale'' fondato sulla ''riaffermazione della sovranità''. ''Ogni nazione deve onestamente riconoscere la sua responsabilità verso i propri cittadini e chiedere se l'attuale ordine internazionale sia nell'interesse del proprio popolo'' ha continuato illustrando la dottrina di sicurezza nazionale dell'era Trump che considera ''sensato'' che solo gli stati nazionali possono garantire le libertà democratiche. ''Questo è quello che Trump sta facendo, riportando gli Stati Uniti al suo tradizionale ruolo centrale nel mondo - ha aggiunto - vede il mondo così come è e non come vorremmo che fosse. E sa che niente può sostituire lo stato nazionale come garante delle libertà democratiche e degli interessi nazionali''. Al contrario, detto ancora Pompeo, ''il multilateralismo è stato considerato come fine a se stesso, più trattati firmiamo più pensiamo di essere sicuri. Più burocrati abbiamo più si fa meglio il lavoro. Ma questo è stato mai vero?'' ha concluso. Nessuno dei presenti ha risposto.