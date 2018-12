18 AFRICANI SI SCHIANTANO

martedì 4 dicembre 2018Maxi incidente stradale questa mattina verso le 12 alla periferia di Trieste tra Monrupino e Opicina con numerosi feriti. Un Furgone con 18 clandestini a bordo si e' schiantato contro alcune auto durante un inseguimento della Polizia. I feriti sarebbero una decina e ci sarebbero anche persone in gravi condizioni. Tutti i mezzi disponibili da parte del pronto soccorso del 112 sono stati fatti convergere nell'area interessata compreso l'elisoccorso. I tempi di soccorso - comunica la sala operativa di Palmanova - per i codici non urgenti dell'area di Trieste sono destinati quindi ad allungarsi fino al termine dell'emergenza. Ricostruita poco fa la dinamica dell'incidente: il passeur che stava guidando il furgone con a bordo i 18 africani, si e' schiantato frontalmente, dopo una doppia curva, contro un'auto. Era in fuga dopo essersi visto intercettato da alcune volanti dell'Arma dei Carabinieri che intendevano effettuare un controllo. Il mezzo ha centrato frontalmente una macchina che transitava nel senso opposto. Dalle prime notizie ci sarebbero complessivamente 19 feriti (alcuni in modo grave): 14 migranti, 2 passeur e le tre occupanti dell'altra vettura. Sul posto tre ambulanze di cui una da Monfalcone e un'automedica con l'elisoccorso. Nessun ferito tra i militari dell'Arma. La zona e' quella del carso triestino dove i passeur provenienti dalla vicina Slovenia abbandonano i migranti dopo averli scaricati oltreconfine.