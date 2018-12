TRUMP: STOP CORSA ARMAMENTI

martedì 4 dicembre 2018WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump ha lanciato l'idea che gli Stati Uniti, la Cina e la Russia si riuniscano per discutere di tagli alle spese. ''Sono certo che, in futuro, il presidente cinese Xi Jinping ed io, insieme al presidente Vladimir Putin della Russia, cominceremo a parlare di come fermare una cosa diventata incontrollabile: la corsa agli armamenti'', ha scritto il presidente in un tweet del 3 dicembre. ''Gli Stati Uniti hanno speso 716 miliardi di dollari quest'anno. Una follia!'' Trump ha reso una delle sue priorita' aumentare le spese militari, convincendo il Congresso ad approvare 700 miliardi di dollari lo scorso anno fiscale e 716 miliardi quest'anno. Ma ha anche detto di ritenerlo necessario per contrastare il riarmo di Cina e Russia. A marzo, ha detto che una delle sue priorita' per l'incontro con Putin era ''discutere la corsa agli armamenti, che sta sfuggendo al controllo''. Dopo aver incontrato Putin ad Helsinki a luglio, Trump ha detto che ''la riduzione delle armi nucleari in tutto il mondo'' e' stata ''forse la questione piu' importante discussa''.