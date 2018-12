SPAGNA: PSOE CACCIA SANCHEZ?

martedì 4 dicembre 2018MADRID - All'indomani della pesante sconfitta subita alle elezioni regionali dell'Andalusia, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) cerca di raccogliere i cocci e analizzare le cause della debacle. Negli alti ranghi della formazione, che ha perso 14 seggi e, con ogni probabilita', si vedra' costretta a cedere alla destra lo storico fortino rosso, il morale e' a terra mentre aumenta la collera nei confronti del leader Pedro Sanchez, ritenuto il principale responsabile dell'emorragia di voti. Lo scrive oggi il quotidiano ''El Mundo'', aggiungendo che il primo ministro e' accusato di aver saltato ''tutte le linee rosse'' stabilite dal partito, portandolo cosi' al naufragio. In molti riprovano al leader socialista la sua alleanza, a livello nazionale, con formazioni con basi ideologiche contrarie ai principi nazionalisti e costituzionalisti. Ne' il populismo di Podemos, ne' la spinta indipendentista dei partiti catalani e baschi possono infatti essere accettati dal socialismo della vecchia scuola che, evidentemente, ha deciso di punire il Psoe nelle urne. Ma Sanchez, dopo il trionfo nelle primarie, lo ha dimenticato, isolando tutte le voci critiche che avevano cercato di avvisarlo. Lo storico crollo dei voti del Psoe in Andalusia ha portato anche a un'altra importate conseguenza: il ritorno delle ostilita' tra il segretario socialista e il presidente uscente dell'autonomia, Susana Diaz. A far scoccare la scintilla, la decisione della direzione del partito, cioè di Sanchez, di invitare la leader della Giunta a dimettersi da tutti gli incarichi per aver portato allo schianto il governo di sinistra dopo 36 anni di dominio incontrastato. La Diaz ha risposto picche: mai!