QUOTA 100 PARTE DA GENNAIO

martedì 4 dicembre 2018Claudio Durigon e' il sottosegretario al lavoro che ha in mano il dossier sulla riforma 'Quota 100' delle pensioni, e in una intervista a ''Il Messaggero'' spiega che il provvedimento e' pronto: ''Sostanzialmente si'''. I requisiti per l'uscita: ''Sono quelli che abbiamo sempre detto. Il prossimo anno potra' lasciare il lavoro chi ha compiuto 62 anni di eta' e versato contributi per almeno 38 anni. La 'Quota 100', appunto''. Quando andra' concretamente in pensione il primo lavoratore: ''Dipende se e' un dipendente pubblico o privato''. Partiamo dai privati: ''Chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre del 2018, ricevera' la prima pensione ad aprile del prossimo anno. Per i dipendenti privati abbiamo previsto infatti delle finestre trimestrali di uscita''. Un dipendente pubblico invece ricevera' la prima pensione a ottobre: ''Per i dipendenti pubblici, oltre alla finestra trimestrale, stiamo ragionando su un preavviso di sei mesi per consentire al ministro della Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, di svolgere i concorsi pubblici necessari a sostituire il personale che lascera' il lavoro. Vanno evitate carenze di lavoratori nella Pubblica amministrazione''. La platea degli aventi diritto al ritiro con 'Quota 100' il prossimo anno: ''Circa 350 mila persone''.