GILET GIALLI TROVANO ALLEATI

martedì 4 dicembre 2018PARIGI - In Francia, il movimento dei gilet gialli aumenta la pressione sull'esecutivo. E' quanto afferma il quotidiano francese ''Libèration, sottolineando che nuovi settori si stanno aggiungendo alla protesta, come ad esempio quello degli studenti o degli agricoltori. Secondo quanto dichiarato dal ministero dell'Educazione nazionale, nella mattinata di ieri, 3 dicembre, 150 licei sono stati bloccati in tutto il paese. Tra questi, molti sono stati influenzati dal ''clima di insurrezione che si sta respirando oggi in Francia''. In alcune città come Tolosa o Grasse, le forze dell'ordine sono intervenute con il lancio di gas lacrimogeni, mentre ad Aubervilliers, nella banlieue parigina, ci sono stati degli scontri tra ragazzi e polizia. La Fnsea, principale sindacato degli agricoltori, ha fatto sapere che la settimana prossima scenderà in strada per richiedere un aumento del potere d'acquisto. Si sta compattando, quindi, una ''convergenza'' tra le differenti proteste. E mentre il governo cerca delle misure per arginare la mobilitazione, ieri i gilet gialli hanno continuato le loro azioni di disturbo in tutta la Francia. Alla frontiera con la Spagna ci sono stati dei blocchi che hanno provocato chilometri di coda, mentre un gruppo di manifestanti ha impedito le operazioni di carico nei porti di Tolone e Port-la-Nouvelle, nel sud. Infine, 250 ambulanze hanno bloccato l'accesso a Place de la Concorde, a Parigi, per protestare contro le nuove misure riguardanti il trasporto sanitario. Macron, nel frattanto, è letteralmente sprofondato nei sondaggi, oggi solo 16 francesi su 100 ne condividono l'operato e oltre il 50% non lo vuole più come presidente.