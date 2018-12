UE MINACCIA ANCHE LA SPAGNA

martedì 4 dicembre 2018I ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro sostengono la tesi della Commissione europea secondo cui il progetto di bilancio del governo spagnolo di Pedro Sanchez devia ''significativamente'' dagli obiettivi a medio termine e non raggiunge l'obiettivo concordato per ridurre il debito pubblico. Lo riferisce il quotidiano ''Expansion'', aggiungendo che, in occasione del vertice celebrato ieri, 3 dicembre, l'Eurogruppo ha esortato l'esecutivo socialista ad adottare ''tutte le misure supplementari necessarie'' per garantire che la manovra sia conforme alle normative fiscali europee. Nella stessa condizione della Spagna ci sono anche altri paesi, ovvero Belgio, Francia, Portogallo e Slovenia. L'Ue, in particolare, ha richiesto a Madrid di presentare misure strutturali, e non affidate al ciclo economico, per un valore netto di 8, 2 miliardi di euro. A bacchettare le politiche di Sanchez, insieme a Bruxelles e all'Eurogruppo, anche la Banca centrale europea (Bce), secondo cui alcune misure annunciate, come ad esempio l'aumento del salario minimo a 900 euro, potrebbero influenzare negativamente la crescita dell'economia spagnola. Secondo l'istituzione comunitaria, nella lista dei fattori che potrebbero danneggiare il Pil di Madrid vanno inserite anche la ''crescita globale inferiore rispetto alle previsioni, il protezionismo e le tensioni commerciali, un piu' alto prezzo del petrolio e tassi di cambio dell'euro, l'incertezza politica interna ed esterna, la politica monetaria e l'incertezza sull'impatto macroeconomico di alcune misure politiche''. Tali avvertimenti sono contenuti nella relazione preparata dall'esecutivo comunitario e dall'organo presieduto da Mario Draghi.