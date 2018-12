NIENTE VERA RIFORMA EUROZONA

martedì 4 dicembre 2018BRUXELLES - Accordo al ribasso, deludente e inefficace, tenendo conto che delude perfino la Bce. Si tratta Rete di sicurezza per il Fondo di risoluzione unico delle banche in crisi, accesso facilitato alle linee di credito precauzionali del fondo salva-Stati Esm e maggiore cooperazione tra Esm e Commissione: sono questi i tre deboli punti dell'accordo raggiunto questa mattina all'alba, dopo oltre 15 ore di negoziati, dell'Eurogruppo sulla riforma della zona euro. Ma i ministri delle Finanze non sono riusciti a trovare un'intesa su quelli che invece sono i principali pilastri su cui dovrebbe essere edificata la vera ''casa comune dell'euro'', ovvero il bilancio autonomo della zona euro, una delle principali proposte che Francia e Germania avevano messo sul tavolo per rafforzare l'unione economica e monetaria, e soprattutto niente accordo nemmeno sul meccanismo europeo di garanzia dei depositi che, secondo la Banca centrale europea, costituisce un passo essenziale per il completamento dell'unione bancaria, senza la quale l'euro rimane una valuta fragile e l'eurozona un soggetto esposto in modo drammatico alle cicliche crisi finanziarie globali. L'intesa raggiunta all'Eurogruppo ora dovra' anche essere confermata dai capi di Stato e di governo della zona euro in un Eurosummit il 13 e 14 dicembre. Ma è ben poca cosa.