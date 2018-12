BLITZ ANTIMAFIA: 46 ARRESTI

martedì 4 dicembre 2018PALERMO - La vecchia guardia per la nuova mafia. Settimo Mineo, 80 anni, - lo ''zio Settimo'' - incoronato capo della commissione provinciale di Palermo, tra i 46 fermati di oggi nell'operazione dei carabinieri 'Cupola 2.0, e' ritenuto l'erede di Toto' Riina, morto un anno fa. Quel posto di capo dei capi era vacante, infatti, dal 17 novembre 2017. Mineo, boss del mandamento di Pagliarelli, con un negozio di gioielleria nel centro storico di Palermo, e' stato designato capo della Cupola palermitana (e successore di Riina) il 29 maggio scorso, sei mesi e 12 giorni dopo la morte del padrino corleonese. La commissione provinciale di Cosa nostra non si riuniva formalmente dal 15 gennaio 1993, giorno in cui il Capitano Ultimo mise fine alla lunga latitanza di Riina. Di Settimo Mineo, parlo' anche Tommaso Buscetta e fu arrestato e interrogato anche da Giovanni Falcone. Fu condannato a 5 anni al maxi processo e riarrestato 12 anni fa per poi tornare in liberta' dopo una condanna a 11 anni. Carismatico e con doti di mediazione, l'anziano boss di Pagliarelli non usava telefonini per il timore di essere intercettato e si muoveva a piedi, anche per andare a trovare altri capi famiglia. In una Cosa nostra stordita dai numerosi arresti e alla ricerca di un riferimento saldo, Mineo e' apparso come una opportunita' affidabile. Una scalata a portata dell'ottantenne chiamato a mediare tra vecchie e nuove leve, ma presto interrotta dalla Direzione distrettuale antimafia guidata da Francesco Lo Voi.