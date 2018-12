BAGNAI: GIUSTIZIA SOCIALE

lunedì 3 dicembre 2018Un ''arretramento'' del governo sulla manovra ''secondo me non avrebbe nessun significato ne' economico ne' politico''. A dirlo il presidente della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, secondo cui questo e' vero ''soprattutto adesso perche' e' evidente quali sono le profonde contraddizioni che le regole europee stanno facendo esplodere anche in altri paesi come dimostrano i folgoranti successi della Merkel o quella che era la speranza della sinistra italiana che e' Macron che sta per essere cacciato a furor di popolo''. ''Dobbiamo essere molto fermi nel nostro programma di governo e nella nostra volonta' di proseguire un minimo di giustizia sociale'' ha aggiunto. Bagnai si e' soffermato anche su due misure simbolo come reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero. ''Io so che sono allocate quelle risorse di cui si e' parlato in quei fondi la cui dimensione non e' stata fin'ora messa in discussione. Quando in legge di bilancio qualcuno mi dira' che i due stanziamenti per il reddito di cittadinanza e quota cento non sono piu' 16 miliardi ma sono diventati 10 allora diro' che c'e' stato un ripensamento ma io non vedo questo sulle carte'', ha concluso.