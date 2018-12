BUFALE SU LEGGE SICUREZZA

lunedì 3 dicembre 2018''È necessario smontare le bufale che stanno circolando da giorni. Più diritti per i veri rifugiati e meno sprechi per chi rifugiati non sono''. A dirlo è ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo in particolar modo sugli Sprar e la legge sicurezza. Il decreto Salvini, ormai convertito in legge, ''non è retroattivo'', spiegano fonti del Viminale. ''Le eventuali uscite dal sistema di accoglienza di soggetti con protezione umanitaria avvengono - così come in passato - alla consegna del permesso di soggiorno con il quale l'immigrato può avviare il proprio percorso socio-lavorativo''. ''Le verifiche all'interno del sistema di accoglienza vengono fatte periodicamente: è sempre stato così, visto che si tratta di un servizio pagato con soldi pubblici ed è doveroso controllare se il denaro viene speso correttamente (cioè per chi ne ha diritto). La legge Salvini - aggiungono le fonti - prevede un miglioramento degli Sprar, che garantiranno un'accoglienza ancora più efficace per chi è rifugiato''. ''Negli Sprar non entrano più i soggetti beneficiati dalla protezione umanitaria (prima potevano farlo nei limiti dei posti disponibili). Chi ha il permesso per motivi umanitari e si trova già nello Sprar potrà rimanervi fino alla fine del progetto di integrazione a cui già partecipa'', precisano fonti del Viminale. ''I richiedenti asilo, solo da oggi, non potranno andare nello Sprar ma possono andare/restare nei Cas'', concludono.