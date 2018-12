MOSTRO DI FIRENZE: NOVITA'

lunedì 3 dicembre 2018FIRENZE - Dal cuscino della tenda in cui dormivano le vittime del delitto degli Scopeti, avvenuto nel settembre del 1985, l'ultimo del mostro di Firenze, e' spuntato un proiettile. La clamorosa novita', riportata oggi sul quotidiano La Nazione, potrebbe aiutare l'inchiesta tuttora aperta della procura di Firenze: l'ogiva e' stata infatti sottoposta ad accertamenti dna e balistici. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un colpo andato a vuoto. Per questo, l'ogiva non presenterebbe frammentazioni o deformazioni. Le rigature potrebbero far risalire all'identita' dell'arma: la Beretta calibro 22, mai ritrovata, oppure una seconda pistola. Ipotesi mai del tutto scartata dagli inquirenti, quella della ''doppia'' arma, perche' in nessun degli otto duplici delitti del mostro di Firenze c'e' corrispondenza tra bossoli e proiettili. ''Non meno di quattro o cinque anni fa sostenni che mancava un proiettile sulla scena del crimine e che poteva essere nel cuscino della tenda della coppia delle vittime''. Lo afferma Edoardo Franchi, medico legale consulente dell'avvocato Vieri Adriani, legale delle vittime francesi del mostro di Firenze Ndine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili. Franchi spiega: ''Feci una ricostruzione a posteriori sulla base dei reperti autoptici, facendo un rilievo sul posto, esaminando le fotografie e i verbali di sopralluogo delle forze dell'ordine. Incrociando questi elementi e ricreando una scena virtuale del delitto arrivai alla ricostruzione che mancava un proiettile e poteva essere nel cuscino all'interno della tenda. All'epoca l'avvocato Adriani chiese di poter accedere alla tenda all'istituto di medicina legale di Firenze, ma la Procura disse no''.