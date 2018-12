LEGA: MOAVERO SI ATTIVI

lunedì 3 dicembre 2018MILANO - ''Come Lega appoggiamo in toto la proposta lanciata dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, di candidare Milano a ospitare la sede del Tribunale europeo dei brevetti, attualmente a Londra, sede che dovra' essere assegnata in conseguenza della Brexit''. E' quanto scrive il segretario della Lega lombarda, Paolo Grimoldi, in una nota. ''Milano avrebbe una sede gia' pronta per ospitare il tribunale in uno spazio da 850 ma gia' disponibile in via San Barnaba ed e' la citta' giusta, a livello europeo, per affiancare Berlino e Parigi che ospitano le attuali altri due sedi - prosegue il deputato leghista -. Chiediamo al ministro ministro Moavero Milanesi di attivarmi immediatamente per far inserire all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri europei la questione del trasferimento del tribunale dei Brevetti a Milano, istituzione che porterebbe centinaia di milioni l'anno di indotto e rafforzerebbe ulteriormente l'immagine di Milano in Europa, risarcendoci parzialmente della beffa della mancata assegnazione dell'Agenzia Europea del Farmaco. Mercoledi' ne parlero' di persona direttamente con il ministro Moavero a Milano in occasione della riunione dell'Osce''.