CDU: ARRIVA LA DURA KKK

lunedì 3 dicembre 2018Considerata la ''merkeliana'' tra i tre sfidanti nella corsa alla guida della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, detta AKK, sul tema dei migranti ha deciso di sposare la linea dura prendendo con decisione le distanze dalla cancelliera. In un'intervista al Muenchner Merkur, l'attuale segretaria generale dei cristiano-democratici ha detto che la ''politica migratoria ha bisogno di centri di transito, del controllo delle persone anche senza fondato sospetto, di intese bilaterali con i paesi d'origine per velocizzare i rimpatri''. Un'accelerazione vistosa, in vista del congresso federale che inizia venerdi' ad Amburgo: la candidata a succedere ad Angela Merkel ha anche aggiunto che ''abbiamo bisogno di politica intelligente ai confini'', in modo da dimostrare ai cittadini ''che c'e' bisogno di una politica capace di mettere in pratica'' quello che propone. Il riferimento alle differenze nei confronti della cancelliera e' esplicito: ''Debbo molto ad Angela Merkel, molte cose ci uniscono, ma in alcune questioni abbiamo punti di vista diverse''. Proprio a proposito del tema migranti, dice Kramp-Karrenbauer, ''manca la capacita' coerente di spiegare le nostre azioni''. Non sono pochi gli osservatori in Germania che ritengono che proprio la ''politica delle porte aperte'' sia tra le scelte della cancelliera quella che l'hanno piu' indebolita tra le proprie fila. Intanto i sondaggi confermano la popolarita' di AKK tra gli elettori tedeschi: secondo una rilevazione dell'Istituto Forsa resa nota oggi, il 42% degli interpellati ritiene che la segretaria generale della Cdu sia ''piu' credibile e con i piedi per terra'' del suo antagonista, l'ex capogruppo Friedrich Merz, fermo al 15% delle preferenze.