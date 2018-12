SPREAD CALA A 283 BORSA +2%

lunedì 3 dicembre 2018MILANO - Nonostante la stampa italiana che ogni giorno attacca il governo, Piazza Affari ha aperto bene stamattina e prosegue tonica in linea con l'andamento delle Borse europee e asiatiche che festeggiano la tregua sui dazi tra Usa e Cina e il rimbalzo del prezzo del greggio, dopo i recenti crolli. A Milano l'indice principale Ftse Mib segna a metà seduta un rialzo del 2% a 19.575 punti, livelli che non vedeva da metà ottobre. Tra le blue chip maglia rosa a Stm (+6,8%), Saipem (+6%) e Banco Bpm (+5,3%), spinta dall'accordo con il Credit Agricole nel credito al consumo e in attesa, a breve, della cessione di Npl per 7,8 miliardi. La fiducia nelle politiche economiche dell'esecutivo M5S-Lega da parte dei mercati finanziari sostengono il mercato obbligazionario italiano, con lo spread che si attesta sui 284 punti e il rendimento del Bpt decennale che scende al 3,15%, sui minimi degli ultimi due mesi. L'Italia dovrebbe puntare a uno Spread a zero con la Germania. A dirlo il presidente di Abi, Antonio Patuelli, a margine del Consiglio nazionale Fabi. ''Non mi rassegno a uno Spread a 300 punti per un periodo prolungato. Deve essere una fase eccezionale che deve essere superata. L'Italia deve puntare ad avere lo Spread zero, o quasi zero come nel primo decennio di vista dell'euro'', ha sostenuto. Tuttavia, la crisi finanziaria mondiale iniziata nel 2008 ha mostrato l'estrema fragilità dell'euro, incapace di difendere in modo unitario le diverse economie dell'eurozona. O l'euro verrà riformato, o la sua fragilità intrinseca lo porterà all'autodistruzione.