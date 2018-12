CINA TAGLIA DAZI SU AUTO USA

lunedì 3 dicembre 2018''La Cina ha concordato di ridurre e rimuovere le tariffe sulle auto che entrano in Cina dagli Stati Uniti''. E' quanto ha annunciato in un tweet il presidente Usa, Donald Trump, senza scendere nei dettagli e ricordando che ''attualmente, le tariffe sono al 40%''. Le borse cinesi hanno chiuso in forte rialzo, trainate dalla tregua sui dazi raggiunta da Washington e Pechino, dopo l'atteso faccia a faccia al G20 tra Trump e il presidente cinese, Xi Jinping. L'indice Composite della Borsa di Shanghai ha terminato la seduta in rialzo del 2,57%, a 2654,8 punti, mentre l'indice Component della Borsa di Shenzhen ha guadagnato il 3,27% a fine seduta, a 7938,47 punti. Sulla tregua Pechino al momento resta cauta e affida i commenti ai suoi giornali piu' influenti. ''Non e' una bacchetta magica'' che fara' svanire le divergenze tra Pechino e Washington, scrive il China Daily, rimarcando il ''positivo e costruttivo consenso'' raggiunto sabato scorso a Buenos Aires, e su cui Cina e Stati Uniti hanno presentato versioni differenti. Il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha confermato le parole del ministro degli Esteri, Wang Yi, che non aveva menzionato i 90 giorni di tempo per cercare una soluzione alla disputa, in mancanza della quale l'escalation tariffaria e' destinata a ripartire, e le tariffe al 10% oggi imposte su duecento miliardi di dollari di merci esportate dalla Cina verso gli Usa, saliranno al 25%. Le tariffe applicate alle importazioni di auto americane in Cina erano state uno degli ultimi capitoli di forte divergenza nei giorni che hanno preceduto il vertice di Buenos Aires.