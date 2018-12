UE PREFERISCE LA RECESSIONE

lunedì 3 dicembre 2018''Si sta cercando di discutere con l'Europa che, o non ha capito la manovra come mi auguro, o l'ha capita troppo bene e preferisce portare misure recessive per il nostro Paese''. Lo ha detto il presidente Fvg, Massimiliano Fedriga, sull'apertura della trattava tra il Governo italiano con l'Unione europea sulla manovra finanziaria. ''Mi auguro - ha aggiunto Fedriga - che si vada a trattare con l'Europa in modo deciso e forte rimarcando quello che hanno voluto i cittadini italiani'' con il voto e ''a cui non possiamo togliere la sovranita'. Poi possiamo dire se le scelte sono giuste o sbagliate. C'e' qualcuno pero' che non sta valutando se le scelte sono giuste o sbagliate, penso alle opposizioni e al Partito democratico, ma sta semplicemente dicendo che e' giusto togliere sovranita' e potere di decisione ai cittadini di questo Paese. Questa e' una misura antidemocratica, una presa di posizione antidemocratica del Pd'' ha concluso Fedriga.