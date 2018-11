BREXIT, SPAGNA CEDE

venerdì 30 novembre 2018La Brexit ha costretto la Spagna a negoziare col Regno Unito il piu' grande accordo bilaterale su Gibilterra dell'ultimo decennio. I governi di Madrid e Londra hanno firmato giovedi' quattro memorandum d'intesa sulle questioni piu' conflittuali che riguardano la Rocca, e che entreranno in vigore al momento del divorzio dall'Unione europea, presumibilmente a fine marzo 2019. Lo rende noto oggi il quotidiano ''El Pais'', secondo cui i patti sottoscritti, a tre giorni dalle elezioni in Andalusia, mirano a rendere piu' equilibrato il legame fra la Rocca, l'enclave britannica a sud della Spagna, e il Campo di Gibilterra, la regione andalusa gravata da un alto tasso di disoccupazione e da seri problemi di traffici illeciti. I quattro testi, ai quali ''El Pais'' ha avuto accesso, sarebbero gia' stati firmati dal ministro spagnolo degli Affari esteri, Josep Borrell, e da David Lidington, numero due del governo britannico e responsabile della Brexit. Questi accordi - relativi al tabacco, all'ambiente, alla cooperazione doganale e di polizia e ai diritti dei lavoratori transfrontalieri - rappresentano la prima intesa apparentemente praticabile tra Madrid e Londra su una questione sospesa da oltre 300 anni. Le novita' piu' importanti riguardano il capitolo sul tabacco, un tema sul quale la colonia britannica si era sempre rifiutata di fare concessioni. Il testo afferma che ''tutte le parti interessate hanno concordato sulla necessita' di ridurre la differenza del prezzo del tabacco'' tra i due territori. Il divario esistente tra il costo praticato a Gibilterra con una tassazione quasi inesistente e quello in Spagna rende infatti il contrabbando un illecito particolarmente attraente.