BREXIT SGONFIA IMMIGRAZIONE

venerdì 30 novembre 2018LONDRA - Per la prima volta da oltre un decennio, nel secondo trimestre di quest'anno e' stato negativo il saldo dell'immigrazione dei cittadini europei nel Regno Unito. Lo riferisce oggi il quotidiano britannico ''Financial Times'', che cita i dati pubblicati ieri dall'Office for National Statistics (Ons, l'Ufficio nazionale britannico di statistica). L'Ons, ricorda il ''Financial Times'', e' stato molto riluttante nel fornire i dati sull'immigrazione, sottolineando che si tratta di stime approssimate e quindi soggette ad errore; e lo ha fatto solo quando il giornale lo ha costretto con una specifica richiesta in base alla legge Freedom of Information sulla trasparenza degli atti pubblici. Dunque nei tre mesi tra aprile e giugno scorsi in Gran Bretagna sono arrivati circa 27 mila cittadini di paesi Ue e 30 mila hanno invece lasciato il paese: questo saldo negativo, commenta il giornale della City di Londra, e' il primo concreto segno del ''Brexodus'' (l'esodo a causa della Brexit) degli europei da quando gli elettori britannici hanno votato per l'uscita dall'Unione Europea. Si tratta, sottolinea il ''Financial Times'', di un fenomeno che sta accelerando: il confronto con lo stesso trimestre del 2017 dice che nell'anno il saldo migratorio positivo dall'Ue e' stato di 74 mila unita'; la cifra rappresenta il livello piu' basso dei dieci anni precedenti. Il calo poi e' particolarmente significativo se paragonato all'anno precedente al giugno del 2016, subito prima del referendum per la Brexit: in quei dodici mesi nel Regno Uniti arrivarono per restare 189 mila cittadini Ue in piu' rispetto a quelli che se ne erano andati.