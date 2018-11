GERMANIA: SI' A ONU MA...

venerdì 30 novembre 2018BERLINO - Anche la Germania passa attravero il Parlamento, per valutare l'adesione al Global Migration Compact dell'Onu. E con 372 voti favorevoli, 153 contrari e 141 astenuti, il Bundestag ha approvato ieri, 29 novembre, la mozione della maggioranza sull'adesione della Germania al Patto globale le migrazioni sicure, ordinate e regolari, elaborato dalle Nazioni Unite. Per il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', la mozione della maggioranza non solo chiede l'adesione al Patto, ''ma salvaguarda anche la sovranita' nazionale'', affermando che il documento dell'Onu ''non ha alcun effetto modificativo o vincolante sull'ordinamento'' della Germania. Il che sarebbe perfettamente attagliato anche all'Italia, tenendo presente però che l'Italia a differenza della Germania si è dotata di una legge specifica, approvata ieri, sull'immigrazione. E l'autore della legge, nonchè primo firmatario è il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In particolare, la maggioranza ha affermato che il Patto ''non avra' alcuna conseguenza sulla capacita' della Germania di determinare il proprio diritto d'asilo''. Con l'approvazione del Bundestag, il governo tedesco potra' quindi firmare il Patto dell'Onu sulle migrazioni alla conferenza che le Nazioni Unite terranno a tal fine a Marrakech, in Marocco, il 10 e 11 dicembre prossimo. Sfugge però, alla luce delle precisazioni della Germania, quale sia il valore di questo pezzo di carta. Firmalo o meno è la medesima cosa, secondo la Germania, e figuriamoci secondo il governo italiano.