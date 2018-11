DOMANI GILET GIALLI A PARIGI

venerdì 30 novembre 2018PARIGI - Il movimento dei gilet gialli, nato in Francia contro il caro-carburate, e poi diventato un movimento di massa contro le scellerate politiche economche di Macron ha indetto una nuova mobilitazione per sabato a Parigi. Ne parla ''Le Monde'', ricordando i disordini che si sono verificati la scorsa settimana sugli Champs Elyseès. Alcuni manifestanti hanno paura a scendere nuovamente in strada, anche se il quotidiano ricorda che la precedente manifestazione e' sfociata in scontri con le forze dell'ordine perche' non autorizzata. Tuttavia, Parigi attende non meno di 100.000 manifestanti. Questa volta ai gilet gialli e' stato permesso di manifestare sull'avenue all'ombra dell'Arco di Trionfo, e molti di loro preferiscono munirsi di protezioni per far fronte a eventuale lancio di gas lacrimogeni. Le forze dell'ordine controlleranno tutti i manifestanti che entreranno nell'area prevista per la manifestazione, ispezionando borse e zaini. La nomina di otto portavoce scelti alcuni giorni fa ha sollevato un grande dibattito all'interno del movimento, nato inizialmente senza leader. Oggi il premier Edouard Philippe dovrebbe incontrarli a Matignon, sede del governo. Le dichiarazioni fatte da Macron alcuni giorni fa non sono piaciute per niente al movimento, che ha giudicato insufficienti le proposte annunciate. I ''gielt gialli'' potrebebro presto diventare un partito, su modello dell'M5S in Italia.