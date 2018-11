SONDAGGIO: LEGA 1° EUROPEE

giovedì 29 novembre 2018La prima rilevazione per le elezioni europee effettuata da Bidimedia mette in evidenza che la Lega Nord e' il partito che ha piu' consensi, il 32,9%. Staccato, ma comunque secondo, il Movimento 5 Stelle con il 26,1%. Il Partito Democratico, raccoglie il 17,4% dei consensi. Sono solo altri due i partiti che superano la soglia prevista dalla legge elettorale: Forza Italia, che si attesta al 7,3% dei consensi, e Fratelli d'Italia con il 4,3%. E' quanto si legge in una nota dell'istituto di sondaggi. Piu' Europa viene rilevato al 3,4%, mentre la nuova compagine di sinistra guidata dal Sindaco di Napoli, De Magistris pur rimanendo al momento sotto la soglia di sbarramento si attesta al 3,3%. Mdp e' rilevato all'1,4%. L'affluenza si attesta al 53%, in calo del 4,2% rispetto alle elezioni del 2014. Dati Sondaggi Bidimedia - Rilevazioni eseguite tra il 19/11 e il 22/11. Metodo di rilevazione: sondaggio online (CAWI) su un campione rappresentativo di 1081 casi. Margine d'errore 3%. Affluenza 53%.