CONTE: SALVATO ONORE EUROPA

giovedì 29 novembre 2018BUENOS AIRES - ''Un approccio di 'responsabilità condivisa' e' necessario sul piano politico e di sicurezza, prima ancora che economico. Lo abbiamo invocato e perseguito su una sfida complessa come quella delle migrazioni, dopo aver soccorso e salvato migliaia di persone nel Mediterraneo, 'salvando l'onore dell'Europa', come ci e' stato riconosciuto dalle stesse istituzioni europee''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nella sua 'Lectio' all'università di Buenos Aires, dove si trova in visita. ''Lo stiamo perseguendo - ha aggiunto Conte - in vista della stabilizzazione della Libia, convocando a Palermo, due settimane fa, una conferenza a cui hanno preso parte tutti gli attori interessati, e che non ci ha visto offrire soluzioni predeterminate bensi' promuovere un dialogo inclusivo, sulla base del nuovo piano del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite, Ghassan Salame'''