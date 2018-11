BAYER: 12.000 LICENZIAMENTI

giovedì 29 novembre 2018Il gruppo farmaceutico e agrochimico tedesco Bayer ha deciso di licenziare 12 mila dipendenti entro il 2021. Lo ha reso noto la stessa Bayer in un comunicato diffuso al termine della riunione del consiglio di vigilanza del gruppo, tenuta oggi nella sede centrale di Leverkusen. Il massiccio ridimensionamento riguardera' soprattutto il comparto fitosanitario e le funzioni generali di Bayer. Allo stesso tempo, la societa' ha concordato con il consiglio di impresa, l'organo rappresentativo dei lavoratori, un piano per il futuro che escluderà i licenziamenti di Bayer in Germania fino alla fine del 2025, quindi nessuno dei 12.000 licenziamenti avverrà in Germania. Le misure strutturali hanno lo scopo di aumentare la competitività di Bayer e, unite alle sinergie derivanti dall'acquisizione di Monsanto, ottenere risparmi per 2,6 miliardi di euro all'anno fino al 2022. Nell'eliminazione di personale di Bayer rientra anche la chiusura del comparto veterinario. L'azienda sta, inoltre, valutando di dismettere il reparto dei farmaci da banco. In particolare, Bayer sta studiando come separarsi da due dei suoi marchi piu' celebri, Coppertone e Dr. Scholl. Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, la ristrutturazione avviene perchè Bayer si trova in difficoltà a causa dello scandalo dell'erbicida glifosato. Monsanto e' stata, infatti, accusata di vendere prodotti con il glifosato, sostanza cancerogena, senza aver avvertito i consumatori della sua pericolosità. Dopo il primo processo sul glifosato perso, le azioni di Bayer sono crollate. Cattive notizie anche dal comparto farmaceutico di Bayer. Nel quarto trimestre del 2018, ha subito perdite per 3,3 miliardi di euro.