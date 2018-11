COSA VOGLIONO I GILET GIALLI

giovedì 29 novembre 2018PARIGI - Si allargano a macchia d'olio le rivendicazioni dei gilet gialli, il movimento spontaneo di cittadini che ormai da quasi due settimane protesta contro le politiche di Macron e in difesa del potere d'acquisto. Nato inizialmente contro l'aumento delle accise sul diesel, il movimento elenca ormai una quarantina di riforme da mettere in atto. ''Deputati di Francia - si legge nel documento pubblicato oggi dai portavoce del movimento - vi comunichiamo le direttive del popolo affinchè le traduciate in legge. Obbedite alla volontà del popolo. Fate applicare queste direttive''. Tra le richieste, lo stop alla politica di austerità, l'aumento del salario minimo a 1.300 euro netti, la creazione di un ''salario massimo'' fissato a 15.000 euro, il taglio dell'età pensionistica a 60 anni, più sussidi ai disabili, limitazione del costo degli affitti, divieto di vendere beni demaniali, affrontare le ''cause'' delle migrazioni forzate, trattando ''con riguardo'' i richiedenti asilo e rimandando nel loro Paese d'origine chi invece non ha diritto, aiutare i clochards con l'obiettivo 'zero Sdf' (senza fissa dimora), parcheggi gratis in centro, divieto delle delocalizzazioni, sviluppo dell'auto a idrogeno (''che contrariamente all'auto elettrica e' davvero ecologica''), consacrare l'integralità degli introiti dei pedaggi autostradali a manutenzione e sicurezza delle strade, taglio del costo di luce e gas, referendum popolari, stop alle indennità presidenziali a vita. Questa piattaforma di richieste di fatto è il programma di un partito. I portavoce dei gilet gialli verranno ricevuti domani alle 14 dal premier Edouard Philippe e dal ministro per la Transizione Ecologica, Francois De Rugy.