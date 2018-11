SLOVACCHIA: NO COMPACT ONU

giovedì 29 novembre 2018BRATISLAVA - Il Parlamento unicamerale slovacco ha respinto il Global Compact. Il patto globale dell'Onu sulle migrazioni e' stato respinto con da 90 dei 142 deputati presenti (su 150); gli astenuti sono stati 31 e 15 hanno votato a favore. Secondo la mozione approvata, il Global Compact viola la sovranita' del Paese in materia di immigrazione e contrasta con la politica del Paese sulla sicurezza interna. Il parere del parlamento non e' vincolante ma la settimana scorsa il primo ministro, Peter Pellegrini, aveva gia' annunciato la sua contrarietà. Favorevole invece il ministro degli Esteri, Miroslav Lajcak, che ha minacciato le dimissioni in caso di mancata partecipazione del suo Paese alla conferenza intergovernativa di Marrakech del 10 e 11 dicembre, in cui dovrà essere approvato il documento. Per conseguenza, si attendono le sue dimissioni. La Slovacchia non è l'unica nazione ad avere respinto il documento dell'Onu, lo hanno già fatto gli Stati Uniti, l'Austria, la Croazia, l'Australia, la Polonia, l'Ungheria, Israele, la Repubblica Ceca e la Bulgaria. L'Italia e la Svizzera hanno deciso di demandare ai rispettivi Parlamenti la posizione da tenere, e quindi data la prossimità della conferenza di Marrakech, di non parteciparvi.