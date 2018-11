11 TONNELLATE DI HASHISH

giovedì 29 novembre 2018Avrebbero fruttato circa 100 milioni di euro le 11 tonnellate di droga sequestrate dalla guardia di finanza di Ragusa. Lo stupefacente, trasportato via mare su una barca a vela, era nascosto in oltre 400 sacchi di iuta. I membri dell’equipaggio, K. I. di 42 anni e G. G. di 40, entrambi di nazionalità bulgara, sono stati arrestati e portati in carcere a Ragusa. L’indagine è frutto della collaborazione tra polizia italiana e internazionale in seno all'Europol. Il 23 novembre le informazioni fornite dagli investigatori della Greco Galizia e dell’Udyco Central Brigada Estupefacentes spagnole sono state attentamente sviluppate dal Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare che, prima con i propri mezzi aerei e poi con quelli navali, ha individuato dall’alto la barca a vela 'Leucothea', un monoalbero di 19 metri battente bandiera olandese. Le forze dell'ordine italiane sono intervenute in mare.L'imbarcazione si trovava a 70 miglia marine a sud ovest delle coste siciliane, ed è stata abbordata dal Pattugliatore Monte Sperone del Gruppo aeronavale di Messina e nonostante il mare forza 7 un team specializzato di sei finanzieri è salito a bordo, bloccando i due membri di equipaggio bulgari e prendendo il comando dell’imbarcazione che i due trafficanti hanno tentato di affondare insieme al carico. La barca a vela è stata rimorchiata fino al Porto di Pozzallo. All'interno della barca a vela erano stati nascosti 407 sacchi di iuta contenenti otto differenti qualità di hashish, di cui alcune contraddistinte da suggestivi loghi o nomi, come una 'croce verde' o il famoso motore di ricerca 'google'. Le fiamme gialle hanno sequestrato imbarcazione, droga e strumentazione a bordo.