GRIMOLDI: 8/12 TANTI A ROMA

giovedì 29 novembre 2018MILANO - ''Il popolo lombardo sabato 8 dicembre sarà a Roma massicciamente per far sentire la sua voce nella manifestazione della Lega. Dai segnali che stiamo raccogliendo dal territorio lombardo, prevediamo un'adesione senza precedenti, nettamente superiore anche rispetto alle precedenti manifestazioni organizzate dalla Lega a Roma nel 1999 o nel 2015''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda. ''In questi giorni le nostre sedi territoriali, ma anche le pagine dei nostri social, sono invase da richieste di persone di ogni età ed estrazione sociale che ci domandano come arrivare a Roma, gli orari di treni e bus e via dicendo - spiega Grimoldi - Molte di queste persone non erano mai venute alle nostre precedenti manifestazioni, non si erano mai avvicinate alla Lega e adesso - convinte dalle nostre idee di buon senso e dalle azioni concrete già attuate dal Governo del cambiamento, convinte dalle risposte concrete ai bisogni reali che stiamo offrendo a livello nazionale con i nostri ministri al Governo e a livello locale con le centinaia di nostri amministratori locali sul territorio- vogliono essere coinvolte nel progetto di cambiamento proposto da Matteo Salvini''. ''Come Lega Lombarda abbiamo già riempito un treno speciale e ne stiamo riempiendo un secondo, ma sappiamo di diversi vagoni prenotati da alcune segreterie provinciali su altri convogli, abbiamo già allestito una quindicina di bus e altri sono in allestimento e poi ovviamente sappiamo di migliaia di persone che a Roma scenderanno autonomamente, in auto, treno o aereo. I lombardi saranno tantissimi sabato 8 dicembre in piazza del Popolo e si faranno vedere e sentire''.