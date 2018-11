BENE LA BORSA SPREAD ANCHE

giovedì 29 novembre 2018Le Borse europee si muovono in territorio positivo, dopo la chiusura in rialzo di Tokyo (Nikkei +0,39%) e di Wall Street - ieri l'indice Nasdaq ha segnato +2,95%, mentre il Dow Jones ha guadagnato il 2,50% - e all'indomani dei toni accomodanti del numero uno della Fed Jerome Powell che ha galvanizzato gli investitori sostenendo che i tassi d'interesse sono ''appena sotto'' il livello neutro, spingendo così al ribasso il biglietto verde (il rapporto euro-dollaro si attesta a 1,137). In attesa del G20 in programma nel fine settimana, a Milano l'indice Ftse Mib guadagna un robusto 0,85% e lo spread tra Btp e Bund è sostanzialmente stabile a 292 punti base con un rendimento del 3,244%, anche alla luce dell'aumento del rendimento dei Bund provocato da una minore appetibilità delle obbligazioni tedesche alla luce della forte frenata dell'economia, con il dato del Pil negativo (-0,2%). Comunque in progresso anche i listini di Francoforte +0,80%, Parigi +1,05% e Londra +0,75%. A Piazza Affari maglia rosa per Stm che guadagna il 3,55%, rialzi superiori ai due punti percentuali per Prysmian e il gruppo Fca. Bene il settore bancario con Mps che segna +6,39% nel giorno del cda chiamato a discutere sulla possibilità di investire sul bond Carige; il titolo dell'istituto genovese cede il 5%. Sulla parità Saipem, Telecom e UnipolSai. Debole Eni che lascia sul terreno lo 0,16%.