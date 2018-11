MARINE LE PEN AVVISA MACRON

giovedì 29 novembre 2018PARIGI - Marine Le Pen auspica che il governo, e il presidente Macron autorizzino i gilet gialli a manifestare sabato sugli Champs-Elysées per una ''forma di considerazione'' nei loro confronti o che in alternativa chiuda la celebre 'Avenue' parigina per scongiurare il rischio di un ripetersi delle violenze che si sono verificate sabato scorso. ''Sarebbe una forma di considerazione del governo nei riguardi dei gilet gialli autorizzare questa manifestazione'' sugli Champs-Elysées, ha dichiarato la presidente di Rassemblement National, ex Front National, su Europe 1. Se gli Champs-Elysées saranno chiusi ai gilet gialli questo sarà vissuto da loro ''come un atto di umiliazione supplementare, una forma ulteriore di disprezzo'', ha proseguito la deputata del Pas-de-Calais. ''Il governo dovrebbe autorizzare'' la manifestazione ''inquadrandola, creando le condizioni per cui eventuali radicali e provocatori vengano immediatamente arrestati''. Ma se la risposta sarà negativa allora ''che il governo chiuda gli Champs-Elysées''.