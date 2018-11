SALVINI VA A PRENDE BATTISTI

mercoledì 28 novembre 2018Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini il 1° gennaio, secondo quanto si apprende, sara' in Brasile per la cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. ''Sarò lieto di recarmi personalmente in Brasile anche per andare a prendere il terrorista rosso Cesare Battisti e portarlo nelle patrie galere'', aveva nelle scorse settimane il ministro dell'Interno. L'obiettivo sembra essere sempre quello dell'estradizione di Cesare Battisti. ''E' tutto pronto'', riferisce Luis Roberto Lorenzato, deputato eletto dalla Lega in Sudamerica. Battisti si trova vicino San Paolo, sorvegliato 24 ore su 24. ''Sono stato nominato da Bolsonaro a trattare tra Italia e Brasile. Bolsonaro e Salvini già si sono sentiti diverse volte. Il nuovo presidente del Brasile ha scelto gli Stati Uniti, Israele e Italia per avere rapporti forti al di fuori del Brasile'', spiega il deputato. La presenza di Salvini in Brasile il 1° gennaio 2019 viene confermata anche da altri 'big' del partito di via Bellerio (sempre a gennaio il vicepremier potrebbe essere negli Stati Uniti). ''Le autorità brasiliane stanno lavorando - anticipa Roberto Lorenzato - ad un decreto per Battisti come persona non grata. I tempi non sono velocissimi ma dopo l'insediamento alla presidenza del Brasile si accelererà'', sottolinea ancora il deputato della Lega.