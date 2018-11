BLITZ: DROGA & AFRICANI

mercoledì 28 novembre 2018ZINGONIA - Quattro chili di droga tra cocaina e hashish, con alcuni panetti che riportavano il simbolo dell'euro affiancato da tre stelle, e 15 africani clandestini che vivevano da abusivi negli appartamenti chiusi: si tratta di marocchini, tunisini e nigeriani. Sono stati denunciati in stato di liberta' per il reato di clandestinità, ma accompagnati in questura a Bergamo per la relativa espulsione, come previsto dalla nuova Legge Sicurezza e Immigrazione a firma Salvini. E' questo il bilancio del maxi blitz scattato dall'alba di oggi e ancora in corso a Zingonia, area degradata a una quindicina di chilometri da Bergamo. In azione decine di carabinieri, con il nucleo cinofilo e l'elicottero. A carico degli stranieri individuati dai carabinieri e' scattata anche la denuncia penale per occupazione abusiva, reato tra l'altro recentemente inasprito col 'Pacchetto sicurezza' voluto del Governo. Sono inoltre stati arrestati in flagranza di reato tre giovani spacciatori marocchini, irregolari sul territorio nazionale, rispettivamente di 18, 19 e 20 anni e trovati in possesso di circa 3 etti e mezzo di hashish divisi in varie parti e diverse decine di dosi di cocaina. Oltre ai palazzi Anna e Athena, che saranno demoliti a partire da febbraio, sono stati perquisiti anche altri 4 edifici, detti '4 Torri', a Verdellino, sempre nella zona di Zingonia. E Matteo Salvini: ''Famigerate torri di Zingonia, maxi-blitz con circa 50 carabinieri, trovati clandestini e chili di droga. E' l'ultimo atto prima dell'abbattimento, che comincera' a febbraio. Contro degrado, criminali e mafiosi le nostre ruspe non si fermano. Grazie alle forze dell'Ordine, passiamo dalle parole ai fatti''.