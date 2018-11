CONTE NON FIRMA COMPACT ONU

mercoledì 28 novembre 2018''Il Global Migration Compact e' un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte definitive all'esito di tale discussione, come pure e' stato deciso dalla Svizzera. A Marrakech, quindi, il Governo non partecipera', riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sara' pronunciato''. Lo afferma il premier, Giuseppe Conte. Poco prima, si è espresso il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: ''Il governo italiano non andrà a Marrakesh alla conferenza internazionale sulle migrazioni che si terrà il prossimo 10 e 11 dicembre e non sottoscriverà il Global Compact senza un pronunciamento del Parlamento. Come hanno fatto gli svizzeri che il global compact lo hanno portato avanti fino a ieri e poi hanno detto 'fermi tutti', cosi' il governo italiano non firmerà alcunchè e non andrà a Marrakech. Deve essere l'Aula a discuterne. Il governo italiano farà scegliere il Parlamento. Tra poco uscirà un comunicato del presidente del Consiglio che per responsabilità e disponibilità, lascerà che sia il Parlamento a decidere. E' una scelta, noi avremmo potuto fare le scelte che hanno fatto altri governi prima del nostro. A differenza di qualcun altro che ha messo decine e decine di fiducie senza far parlare nessuno, su questo lascerà che sia il Parlamento a pronunciarsi. Se poi a voi - rivolto ai banchi del Pd - non interessa è un vostro problema: Lega, Fdi, M5S e Fi ne discuteranno. Se voi siete ostili a questo approccio il problema è solo del Pd''.