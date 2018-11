MAULLU MOLLA F.I. PER FDI

mercoledì 28 novembre 2018Tempi cupi, in Forza Italia. Dopo la rivolta dei senatori campani che ha destabilizzato il gruppo a Palazzo Madama, ora è la volta del Parlamento europeo. Non è servito il mezzo annuncio di Berlusconi che si candiderebbe, forse, alle elezioni di maggio 2019 per convincerlo a restare: Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia, aderisce a Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato stamani la leader del movimento Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera insieme allo stesso Maullu. ''La famiglia di Fdi si allarga - ha detto la Meloni - con l'adesione di Stefano Maullu, parlamentare in carica e ricandidato alle prossime elezioni europee. Il suo percorso è stato sempre improntato alla coerenza e alla difesa degli interessi nazionali, che sono sempre stati la sua stella polare contro l'asse franco-tedesco. E' un altro tassello importante nella crescita di Fdi''. ''Fdi - ha aggiunto l'europarlamentare - rappresenta l'innovazione e la difesa dei bisogni che l'Italia deve riproporre con forza. Il nostro Paese è condizionato dai partner europei, Juncker e Moscovici hanno usato la clava contro l'Italia e bisogna lottare per il Paese. Lo farò dal Parlamento Ue''.