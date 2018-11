LEI NON MERITA I MIEI POLLI

mercoledì 28 novembre 2018PARIGI - ''Signor Macron, lei non merita di mangiare i miei polli'': e' diventato virale in Francia il video realizzato da Alois Gury, un pollicoltore di Montrevel-en-Bresse, una delle zone piu' rinomate al mondo per l'allevamento di polli, non lontano dalla Svizzera e dal confine italiano. Indossando un gilet-giallo simbolo della protesta spontanea dei cittadini contro il potere centrale di Parigi e in difesa del potere d'acquisto, l'allevatore di 33 anni si rivolge direttamente al presidente dopo aver saputo che l'11 novembre, in occasione della colazione con i grandi della terra presenti a Parigi per celebrare il centenario dell'armistizio, all'Eliseo veniva servito proprio del pollo allevato nella sua proprieta'. ''Francamente, sono fiero, fa piacere sapere che il tuo lavoro viene valorizzato in questo modo, che si ritrovi all'Eliseo...'', comincia col dire Gury. Prima di cambiare decisamente tono: ''In realta', signor Macron, lei non merita di mangiare i miei polli, francamente sono disgustato, lei non sa niente dell'agricoltura, lei non sa niente del lavoro che c'e' dietro...''. Quindi l'accorato appello a ''fare qualcosa'', per consentire anche alle campagne in crisi di ''vivere normalmente''. Nel lungo filmato di 8 minuti, l'agricoltore illustra la sua situazione, a tratti con le lacrime agli occhi, elencando le difficolta' economiche, le fatture pagate in ritardo, il fatto che a 33 anni sia ancora la madre settantenne a dover fare la spesa per lui una volta a settimana. Pubblicato il 24 novembre, in occasione della manifestazione dei gilets-jaunes a Parigi, il video e' stato visualizzato 100.000 volte in tre giorni.