BREXIT: GIBILTERRA INGLESE

mercoledì 28 novembre 2018MADRID - Il Regno Unito non ha alcuna intenzione di aprire su Gibilterra e continuera' a difendere gli interessi dell'enclave in territorio spagnolo anche nei futuri negoziati con l'Unione europea, nonostante gli impegni sottoscritti, su richiesta di Madrid, in cambio del via libera all'accordo sulla Brexit. Lo rivela oggi il quotidiano ''Abc'', sottolineando che, dopo la firma di domenica del Trattato di uscita del Regno Unito dall'Ue, mentre il primo ministro Pedro Sanchez parlava di successo ''senza precedenti'' delle istanze spagnole su Gibilterra, l'ambasciatore britannico presso l'Ue, Tim Barrow, inviava una seconda lettera ai presidenti del Consiglio europeo, Donald Tusk, e della Commissione, Jean-Claude Juncker, per mettere in chiaro che Londra non avrebbe ceduto di un millimetro rispetto alle posizioni iniziali. ''Il governo britannico insiste che non v'e' alcun dubbio circa la sovranita' del Regno Unito su Gibilterra, comprese le acque territoriali'', si legge sulla missiva. ''Inoltre - continua il testo - Londra ribadisce il suo impegno a Gibilterra a non portare avanti trattative che potrebbero portare la sua popolazione a finire sotto la sovranita' di un altro stato contro la propria volonta' democraticamente espressa''. Secondo ''Abc'', i documenti che, a detta di Sanchez, segnano una ''tripla garanzia per la Spagna'', sarebbero stati aggiunti al verbale della riunione tenuta domenica a Bruxelles, ma non al testo del Trattato, che mantiene l'articolo 184 della bozza d'accordo sulla Brexit tra Gran Bretagna e Ue che tutela Londra da eventuali ingerenze spagnole.